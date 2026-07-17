Algunas superan los 100 milímetros: Conoce cuánta agua ha caído en cada ciudad durante sistema frontal
- Por Ariel Araya
El sistema frontal ya ha dejado intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento en distintas localidades del sur. El evento ha generado preocupación en las autoridades por los posibles efectos adversos.
Se espera que la cantidad de agua acumulada siga subiendo, ya que el evento se extenderá hasta la próxima semana. En algunas localidades del país, los registros superan los 100 milímetros.
¿Cuántos milímetros de agua han caído por ciudad?
De acuerdo al meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, hasta las 10:30 horas se registra la siguiente cantidad de agua:
- Vallenar: 4,5
- La Serena: 17,0
- Ovalle: 18,5
- Monte Patria: 25,3
- Punitaqui: 43,7
- Illapel: 49,4
- Combarbalá: 65,5
- Illapel: 55,6
- Huintil: 74,1
- Canela: 41,2
- Valparaíso: 140,4
- La Cruz: 108,2
- Santiago: 43,5
- Litueche: 139,9
- Doñihue: 99,4
- Pelluhue: 163
- Talca: 82
- Parral: 157,0
- Concepción: 96,6
También puedes consultar los datos del Informe Climatológico Diario Nacional de la Dirección Meteorológica de Chile, al que puedes acceder ingresando a este link.
Esta herramienta muestra los registros totales de las principales estaciones climatológicas del país reportados a las 08:00 horas, y se actualiza diariamente a partir de las 10:00 horas.
- Mataveri Isla de Pascua: 17.6
- La Florida, La Serena: 24.0
- Punta Ángeles faro: 77.9
- Rodelillo: 108.7
- Eulogio Sánchez, Tobalaba: 1.4
- Quinta Normal, Santiago: 34.3
- Pudahuel Santiago: 30.8
- Santo Domingo: 63.2
- Juan Fernández, Estación Meteorológica: 6.3
- General Freire, Curicó: 54.2
- General Bernardo O'Higgins, Chillán: 17.8
- Carriel Sur, Concepción: 27.4
- Maquehue, Temuco: 1.2
- Pichoy, Valdivia: 74.4
- Cañal Bajo, Osorno: 4.0
- El Tepual, Puerto Montt: 7.6
- Teniente Vidal, Coyhaique: 21.0
- Balmaceda: 11.1
- Carlos Ibañez, Punta Arenas: 0.0
- Guardiamarina Zañartu, Pto Williams: 1.0
- C.M.A. Eduardo Frei Montalva, Antártica: 6.0
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