Video muestra huida de hombre acusado de balear a dos carabineros en Lo Espejo: Tenía un arma en sus manos

17 jul. 2026 - 12:59 hrs.

¿Qué pasó?

Un video captó el momento en que el hombre acusado de balear a dos funcionarios de Carabineros escapa por las calles de Lo Espejo, en la Región Metropolitana.

Hasta ahora, el individuo no ha sido identificado, aunque se informó que tendría entre 20 y 25 años y vestía ropa oscura al momento de los hechos.

El video

En las imágenes se observa al sujeto correr sobre el piso mojado a raíz de las lluvias que ha dejado el sistema frontal mientras sostiene una pistola en una de sus manos.

El registro corresponde a los instantes posteriores al procedimiento ocurrido cerca de las 10:40 horas de este viernes en el pasaje Las Carreras.

El ataque durante una fiscalización

Todo comenzó cuando funcionarios de la 42 Comisaría Radiopatrullas realizaban un control preventivo al sujeto. De acuerdo con la información preliminar, el hombre extrajo una pistola y hizo un número indeterminado de disparos contra el personal policial.

Como consecuencia del ataque, un subteniente y un cabo primero resultaron heridos por impactos balísticos. Ambos fueron auxiliados en el lugar y trasladados conscientes en helicóptero hasta el Hospital de Carabineros, donde reciben atención médica especializada.

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