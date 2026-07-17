Gobierno por carabineros baleados en Lo Espejo: "No vamos a escatimar esfuerzos para dar con el responsable"

17 jul. 2026 - 13:14 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno condenó de forma categórica el ataque armado que sufrieron un subteniente y un cabo primero de Carabineros durante un control preventivo en la comuna de Lo Espejo. El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, no solo solidarizó con los uniformados heridos, sino que alertó sobre el violento cambio de estrategia que están utilizando las bandas delictuales en el país.

“Tenemos que reparar en un hecho: los delincuentes están decididos a disparar a matar. Están utilizando armamento automático, apuntando al rostro y a la cabeza, lo que es motivo de profunda preocupación”, manifestó la autoridad, asegurando que esta realidad debe ser combatida con toda la fuerza del Estado dentro del marco legal.

Estado de salud y persecución penal

Respecto al estado de salud de los policías heridos en el pasaje Las Carreras, el secretario de Estado confirmó que ambos están internados en el Hospital de Carabineros con diagnóstico estable y fuera de riesgo vital.

Paralelamente, enfatizó que el Ejecutivo iniciará acciones legales para dar con el atacante, quien huyó del lugar tras disparar de forma imprevista durante la fiscalización: “Atentar contra Carabineros, es atentar contra la seguridad de todos los chilenos, y como Gobierno no vamos a escatimar esfuerzos para dar con el responsable y que se aplique todo el rigor de la ley”.

Monitoreo por uniformado en riesgo vital tras operativo en Valdivia

Además, el ministro Alvarado también se refirió a la "delicada" y "grave" situación que afecta al cabo primero del GOPE, Marco Cosme, quien fue baleado en el rostro el pasado miércoles en el sector costero de Las Minas, en la región de Los Ríos.

Cosme permanece internado en riesgo vital en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Base de Valdivia tras ser atacado durante la captura de Carlos Cancino Tapia, el último prófugo por el homicidio del suboficial Eugenio Naín. El biministro Alvarado ratificó que el Gobierno sigue de cerca su evolución debido a la extrema complejidad de sus lesiones.