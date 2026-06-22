"Que esto sea en todo el territorio": El plan del gobierno para crear 50 mil empleos de aquí a octubre

22 jun. 2026 - 12:05 hrs.

¿Qué pasó?

Tras una nueva reunión de gabinete en La Moneda, las autoridades se refirieron a la situación laboral del país y a las medidas que se impulsarán durante los próximos meses.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló que la tasa de desempleo se mantiene por sobre el 9%, mientras que el desempleo femenino alcanza el 10,5% y supera el 20% entre los jóvenes.

50 mil empleos de aquí a octubre

En ese contexto, el biministro de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas entregó detalles sobre la conformación de una mesa laboral para desarrollar iniciativas que permitan generar nuevas oportunidades de trabajo.

Al respecto, señaló que la instancia "pretende, como ya lo dijimos, crear 50 mil empleos de aquí a octubre".

Mesa Interministerial busca generar nuevos empleos

Tras la reunión, Mas entregó detalles de la reciente Mesa Interministerial. El secretario de Estado destacó que durante los primeros 100 días de gobierno se registraron 89 proyectos ingresados a evaluación ambiental por casi US$23 mil millones y cerca de 30 mil puestos de trabajo asociados. También indicó que fueron aprobados 85 proyectos por US$16.600 millones.

Según señaló Mas, esto correspondería a "prácticamente tres veces lo que se había hecho en el gobierno anterior".

Al respecto, anunció la creación de una Mesa Interministerial encargada de abordar el escenario laboral.

Mas explicó que la iniciativa será desarrollada en coordinación con distintas autoridades: "El trabajo que busca generar estos 50 mil empleos va a ser un trabajo mancomunado con los gobiernos regionales, va a ser un trabajo muy de la mano de los alcaldes, queremos que esto sea en todo el territorio, orientado a lo local, a lo regional"

Además, añadió que tendrá "algún foco, sin duda, en la mujer, donde tenemos una emergencia de un grado mayor, con algún foco en las regiones donde tenemos una mayor emergencia, Valparaíso, Biobío, por decir algunas", adelantó.

¿Cómo funcionaría la iniciativa?

La Mesa Interministerial por el Empleo tendrá por objetivo revisar el avance de las medidas impulsadas por las distintas carteras para alcanzar la meta de 50 mil nuevos puestos de trabajo en los próximos cuatro meses.

Para lograr esa cifra, se consideran diversas herramientas entre las que destacan el Programas de Mejoramiento Urbano (PMU), la agilización de las licitaciones ante Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el fortalecimiento del Fondo de Cesantía, además de programas de cuidadoras y de apoyo de Sercotec.

De acuerdo con el Ministerio de Economía, el uso y los resultados de dichos instrumentos serán evaluados periódicamente por la mesa.