Por frío extremo: Activan Código Azul en la Región Metropolitana y siete ciudades de la zona centro sur

21 jun. 2026 - 22:00 hrs.

¿Qué pasó?

El ministerio de Desarrollo Social y Familia activó nuevamente el Código Azul para seis regiones del país, incluyendo la Metropolitana, con el fin de proteger a las personas en situación de calle ante las bajas temperaturas que se han pronosticado.

¿Qué zonas del país están incluidas en la medida?

La medida comenzó a regir desde las 17:00 horas de este domingo y se extenderá hasta las 13:00 horas del lunes 22 de junio.

Las zonas incluidas son toda la Región Metropolitana; y en las ciudades de Los Andes y San Felipe, región de Valparaíso; Rancagua, región de O'Higgins; Talca y Curicó, región del Maule; Chillán, región de Ñuble; Los Ángeles, región de Biobío.

Desde el Gobierno hicieron un llamado a quienes vean a una persona en situación de calle levantar la alerta llamando al Fono Calle 800 104 777, opción 0, o ingresando al sitio http://codigoazul.gob.cl.

¿Cómo activar la alerta?

En la página web es posible encontrar los albergues habilitados por región, así como también activar la alerta que permitirá ayudar a quienes necesiten abrigo. Para ello, solo se requiere completar un formulario con los datos solicitados y las autoridades acudirán al lugar.

También, si ves a una persona que presenta evidentes problemas de salud, puedes llamar al Fono Salud Responde 600 360 7777.

Asimismo, si ya realizaste una alerta, puedes conocer en este sitio en qué estado se encuentra con el número de ID que te fue entregado.