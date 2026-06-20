Frío extremo de hasta -4°C: Meteorología emite aviso por heladas en zonas de seis regiones

20 jun. 2026 - 22:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un marcado descenso en las temperaturas se espera para los próximos días en el país, luego de que la Dirección Meteorológica de Chile emitiera un aviso por heladas de hasta -4°C en seis regiones.

Según informó el organismo, el fenómeno, que estará asociado a una condición de "altas presiones", se desarrollará entre la madrugada del lunes 22 y la mañana del martes 23 de junio.

En ese período se prevén temperaturas bajo cero en diversos sectores de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

¿Cuáles son las temperaturas que se esperan?

Región de Valparaíso

Cordillera de la costa: -1°C a -3°C (22 y 23 de junio)

-1°C a -3°C (22 y 23 de junio) Precordillera y valles precordilleranos: -2°C a -4°C (22 y 23 de junio)

Región Metropolitana

Cordillera de la costa: -1°C a -3°C (22 y 23 de junio)

-1°C a -3°C (22 y 23 de junio) Valles: -1°C a -3°C (22 y 23 de junio)

-1°C a -3°C (22 y 23 de junio) Precordillera: -2°C a -4°C (22 y 23 de junio).

Región de O'Higgins

Cordillera de la costa : -1°C a -3°C (22 y 23 de junio)

-1°C a -3°C (22 y 23 de junio) Valles: -1°C a -3°C (22 y 23 de junio)

-1°C a -3°C (22 y 23 de junio) Precordillera: -2°C a -4°C (22 y 23 de junio)

Región de Maule

Cordillera de la costa : -1°C a -3°C (22 y 23 de junio)

-1°C a -3°C (22 y 23 de junio) Valles: -1°C a -3°C (22 y 23 de junio)

-1°C a -3°C (22 y 23 de junio) Precordillera: -2°C a -4°C (22 y 23 de junio)

Región de Ñuble

Cordillera de la costa : -1°C a -3°C (22 y 23 de junio)

-1°C a -3°C (22 y 23 de junio) Valles: -1°C a -3°C (22 y 23 de junio)

-1°C a -3°C (22 y 23 de junio) Precordillera: -2°C a -4°C (22 y 23 de junio)

Región del Biobío

Cordillera de la costa : -1°C a -3°C (22 y 23 de junio)

-1°C a -3°C (22 y 23 de junio) Valles: -1°C a -3°C (22 y 23 de junio)

-1°C a -3°C (22 y 23 de junio) Precordillera: -2°C a -4°C (22 y 23 de junio)

¿Qué significa un aviso meteorológico según la DMC?

La DMC emite avisos meteorológicos cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado "si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

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