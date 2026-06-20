Rachas de hasta 110 km/h por "sistema frontal": Meteorología emite alerta y avisos por fuertes vientos en zonas de 10 regiones

20 jun. 2026 - 15:25 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ha emitido alertas y avisos por vientos de hasta 110 km/h en zonas de 10 regiones del país, a registrarse desde este fin de semana hasta los próximos días.

Alerta por viento moderado a fuerte

Desde la madrugada de este domingo 21 hasta la mañana del lunes 22 de junio se espera "viento moderado a fuerte" por una condición sinóptica de "corriente en chorro".

Las zonas afectadas serán las regiones de Antofagasta y Atacama en cordillera, con vientos de 80 a 100 km/h, y de 90 a 110 km/h, respectivamente. Además, podrían desarrollarse tormentas de arena.

Avisos por viento normal a moderado

Por una condición de "jet costero", se emitió un aviso por viento normal a moderado, desde la tarde del domingo 21 a la noche del lunes 22 de junio.

El lugar afectado corresponde al litoral de la provincia de Huasco, en la región de Atacama, con vientos de 25 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

También se emitió otro aviso por vientos para la zona norte desde la noche del sábado 20 hasta el martes 23 de junio. Además, podrían registrarse tormentas de arena.

En este caso, las regiones afectadas son:

Arica y Parinacota (cordillera): martes 23 con vientos de 60 a 80 km/h

martes 23 con vientos de 60 a 80 km/h Tarapacá (cordillera): lunes 22 y martes 23 con vientos de 60 a 80 k/h

lunes 22 y martes 23 con vientos de 60 a 80 k/h Antofagasta (cordillera costa, cordillera): sábado, domingo, lunes y martes de 60 a 80 km/h.

sábado, domingo, lunes y martes de 60 a 80 km/h. Atacama (cordillera): sábado 21 de junio con vientos de 70 a 90 km/h

El tercer aviso por "viento normal a moderado", a raíz de un sistema frontal, comenzó el pasado viernes 19 de junio y se extenderá hasta la noche del domingo 21, afectando a seis regiones del país en cordillera:

Coquimbo: (viernes) sábado y domingo con vientos de 40 a 60 km/h, con rachas de 70

(viernes) sábado y domingo con vientos de 40 a 60 km/h, con rachas de 70 Valparaíso: sábado con vientos de 25 a 40 km/h, con rachas de 60

sábado con vientos de 25 a 40 km/h, con rachas de 60 Metropolitana: sábado con vientos de 40 a 60 km/h, con rachas de 70

sábado con vientos de 40 a 60 km/h, con rachas de 70 O'Higgins: sábado con vientos de 25 a 40 km/h, con rachas de 60

sábado con vientos de 25 a 40 km/h, con rachas de 60 Ñuble: (viernes) sábado con vientos de 25 a 40 km/h, con rachas de 60

(viernes) sábado con vientos de 25 a 40 km/h, con rachas de 60 Biobío: (viernes) sábado y domingo con vientos de 40 a 60 km/h, con rachas de 70

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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