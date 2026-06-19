Hasta 35°C: Emiten aviso por altas temperaturas en 3 regiones para este viernes
¿Qué pasó?
Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por un "altas temperaturas " que afectará a tres regiones de la zona norte de Chile durante la jornada de este viernes.
Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos", según indica el sitio web de Meteorología.
¿Dónde y cuándo se producirá el calor?
La medida se encontrará vigente en la tarde de este viernes 19 de junio, debido a una condición sinóptica de "dorsal en altura".Ir a la siguiente nota
Según detalló Meteorología, el calor se presentaría en la pampa de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, además de la pampa y la precordillera de Atacama.
Hasta 35°C
El organismo informó que se esperan las siguientes temperaturas máximas en cada sector:
- Pampa: entre 33°C y 35°C
- Pampa: entre 33°C y 35°C
- Pampa: entre 28°C y 30°C
- Precordillera: entre 32°C y 34°C