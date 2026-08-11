¡Ya dieron el sí!: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron en íntima ceremonia

11 ag. 2026 - 17:35 hrs.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez dieron un importante paso en su relación y se convirtieron en marido y mujer este martes 11 de agosto de 2026, tras nueve años de relación.

La pareja confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde publicaron una fotografía conjunta en la que aparecen mostrando sus anillos de recién casados. La imagen fue acompañada por sus iniciales y un corazón.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron este martes

Según informó El País, la ceremonia civil se realizó este martes en Cascais, Portugal, y tuvo un carácter íntimo.

El medio español detalló que a la boda asistieron únicamente los cinco hijos de la pareja, en una ceremonia que se mantuvo en reserva hasta el momento en que ambos confirmaron públicamente su matrimonio.

El enlace se concretó exactamente un año después de que Georgina Rodríguez anunciara públicamente su compromiso con el futbolista, también a través de Instagram.

La pareja había mantenido en privado los detalles de la boda y no había confirmado previamente el lugar ni la fecha en que se realizaría el matrimonio.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzaron su relación en 2016 y desde entonces han formado una familia. Actualmente, ambos residen en Riad, Arabia Saudita, donde el futbolista juega para el Al-Nassr.

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