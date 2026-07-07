Pareja de Cristiano Ronaldo sorprendió a Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, con exclusivo regalo

07 jul. 2026 - 16:21 hrs.

Un gesto entre las parejas de dos de los futbolistas más importantes del mundo llamó la atención en redes sociales. Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, le envió un exclusivo regalo a Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, con motivo del lanzamiento de su nueva marca.

La empresaria argentina publicó el regalo en sus historias de Instagram y dedicó un mensaje de agradecimiento a la pareja del astro portugués, destacando la calidad de los productos recibidos.

"Muchas gracias, Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo", escribió Roccuzzo junto a la imagen del regalo en su historia de Instagram.

El regalo que recibió Antonela Roccuzzo

El obsequio se trataba de un kit de productos de Mimoa, la nueva marca de ropa creada por Georgina Rodríguez, enfocada en prendas cómodas para el día a día.

La caja, de color rosado y con el logotipo de la firma, incluía un conjunto deportivo negro, una botella reutilizable, un bolso y una alfombra de yoga, elementos pertenecientes a la primera colección de la marca.

El intercambio llamó especialmente la atención debido al contexto en que ocurrió: durante el Mundial 2026, donde nuevamente las comparaciones entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volvieron a aparecer. Sin embargo, el gesto entre ambas mostró una relación cercana, alejada de la histórica rivalidad deportiva que durante años marcó la carrera de sus parejas.

La nueva marca de Georgina Rodríguez

Mimoa fue presentada recientemente como un proyecto enfocado en prendas que combinan comodidad, estilo y bienestar. La primera colección cuenta con leggings, tops, joggers, sudaderas y conjuntos deportivos.

"Creé Mimoa a partir de un sentimiento: que el cuerpo de una mujer no es algo que haya que arreglar. Está vivo, es suficiente, es hermoso. Quería crear prendas que la apoyaran, no que la corrigieran. Que le permitieran volver a sí misma", afirmó durante el lanzamiento de la marca.