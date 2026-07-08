Bono Logro Escolar: ¿Quiénes recibirán más de $85 mil y cómo se calcula el pago?

08 jul. 2026 - 08:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Bono Logro Escolar es un beneficio estatal que forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF). Al ser una asignación automática que se basa en los datos del Ministerio de Educación y del Ministerio de Desarrollo Social, las familias no necesitan postular para recibirlo.

Este año, el aporte económico entrega una cifra superior a los $85.000 para el grupo con rendimiento más alto. Quienes reciben este monto máximo son los estudiantes menores de 24 años, que cursen entre quinto básico y cuarto medio, que estén dentro del primer 15% de mejores notas de su generación y cuya familia pertenezca al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

¿Quiénes recibirán los 85 mil pesos?

De acuerdo a la normativa del beneficio, el pago se divide en dos tramos según el ranking de calificaciones de los alumnos. El primer grupo obtiene un monto exacto de $85.057, mientras que el segundo tramo —estudiantes del 15% al 30% de mejor rendimiento de su curso— recibe $51.036.

¿Cómo una familia puede recibir más de $200 mil?

Este subsidio no tiene un límite de dinero por hogar, ya que se entrega de manera individual por cada alumno que cumpla las condiciones. Esto significa que los montos se suman directamente dentro de un mismo núcleo familiar si hay más de un estudiante destacado.

Por ejemplo, si una familia tiene dos integrantes en el primer tramo de notas y uno en el segundo, el pago total será de $221.150. Este monto resulta de sumar $85.057, $85.057 y $51.036.

Compatibilidad con otros bonos y forma de pago

Este aporte es compatible con otros subsidios y transferencias que entrega el Estado. Por esta razón, es muy probable que, al revisar el saldo bancario, el dinero aparezca sumado a los demás beneficios mensuales del grupo familiar.

El dinero se deposita de forma electrónica en la CuentaRUT de BancoEstado de la persona registrada como jefe del núcleo familiar. El Gobierno habilitará la plataforma digital de consultas durante las próximas semanas, donde se podrá revisar si corresponde durante este año el pago ingresando el RUT y la fecha de nacimiento del alumno, o mediante ClaveÚnica.

Todo sobre Beneficios