Bono Logro Escolar: ¿En qué porcentaje de RSH debe estar el estudiante para recibirlo?

05 jul. 2026 - 08:00 hrs.

El Bono Logro Escolar es un aporte económico dirigido a los estudiantes con mejor rendimiento académico de su curso. Aunque se entrega de forma automática y no requiere postulación, sí se deben cumplir ciertas condiciones para recibir el pago.

Este año, el monto del beneficio para escolares aumenta a $85.057 para estudiantes que estén dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Mientras que los alumnos que estén dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción recibirán $51.036.

¿En qué porcentaje del Registro Social de Hogares hay que estar para recibir el Bono Logro Escolar?

Una de las condiciones principales para recibir el Bono Logro Escolar es pertenecer a familias del 30% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares (RSH).

Además, podrán recibir el bono aquellos estudiantes que estén cursando entre 5.º básico y 4.º medio y que sean menores de 24 años.

De este modo, algunas familias pueden recibir más de un pago. Serán aquellas con más de un estudiante en básica o media que cumpla los requisitos de edad y calificaciones.

Si una familia tiene tres hijos cursando entre 5.º básico y 4.º medio, menores de 24 años y con buenas calificaciones, todos podrán recibir el aporte. Por ejemplo, si una familia tiene un integrante en el primer tramo y dos en el segundo, recibirá en total $187.129, con el siguiente desglose:

$85.057 (primer tramo) + $51.036 (segundo tramo) + $51.036 (segundo tramo).

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