Bono Logro Escolar: ¿En qué porcentaje de RSH debe estar el estudiante para recibirlo?
El Bono Logro Escolar es un aporte económico dirigido a los estudiantes con mejor rendimiento académico de su curso. Aunque se entrega de forma automática y no requiere postulación, sí se deben cumplir ciertas condiciones para recibir el pago.
Este año, el monto del beneficio para escolares aumenta a $85.057 para estudiantes que estén dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.
Mientras que los alumnos que estén dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción recibirán $51.036.Ir a la siguiente nota
¿En qué porcentaje del Registro Social de Hogares hay que estar para recibir el Bono Logro Escolar?
Una de las condiciones principales para recibir el Bono Logro Escolar es pertenecer a familias del 30% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares (RSH).
Además, podrán recibir el bono aquellos estudiantes que estén cursando entre 5.º básico y 4.º medio y que sean menores de 24 años.
De este modo, algunas familias pueden recibir más de un pago. Serán aquellas con más de un estudiante en básica o media que cumpla los requisitos de edad y calificaciones.
Si una familia tiene tres hijos cursando entre 5.º básico y 4.º medio, menores de 24 años y con buenas calificaciones, todos podrán recibir el aporte. Por ejemplo, si una familia tiene un integrante en el primer tramo y dos en el segundo, recibirá en total $187.129, con el siguiente desglose:
$85.057 (primer tramo) + $51.036 (segundo tramo) + $51.036 (segundo tramo).
Leer más de