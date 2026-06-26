Becas TIC: ¿Quiénes puden recibir el computador de forma grauita?

26 jun. 2026 - 08:00 hrs.

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) inició el despacho a todo Chile de más de 96 mil computadores correspondientes a la Beca de Acceso a la Tecnología, Información y Comunicaciones (Beca TIC) 2026.

El director nacional de Junaeb, Fernando Peña, realizó una inspección a las distintas etapas del proceso de preparación de los equipos, incluyendo la instalación de software, impresión láser y otros procedimientos necesarios antes de su entrega a los estudiantes.

La iniciativa contempla una inversión pública superior a los 34 mil millones de pesos y considera equipos con procesador N150 de última generación, disco sólido de 128 GB, pantalla Full HD y 12 meses de conexión gratuita a internet.

Además, los computadores cuentan con sistema de rastreo en caso de robo, herramientas de inteligencia artificial y más de 65 programas educativos enfocados en áreas como inglés, ciencias, matemáticas e historia.

¿Quiénes recibiran el computador gratuito?

Los equipos serán entregados al 100 % de los estudiantes de séptimo año básico de establecimientos públicos y, de manera focalizada, a alumnos de colegios particulares subvencionados que cumplan criterios de priorización, como estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), quienes están bajo el cuidado del Estado y aquellos pertenecientes a los grupos más vulnerables.

También serán beneficiados estudiantes que cursan el Tercer Nivel Básico de Educación para Jóvenes y Adultos (EJA), con el objetivo de fortalecer sus trayectorias educativas y avanzar en la inclusión digital.

El despacho de los computadores se extenderá durante las próximas semanas hasta completar todas las regiones del país y serán los propios establecimientos educacionales los encargados de informar a sus comunidades escolares las fechas exactas de entrega.

Desde Junaeb, Fernando Peña destacó la importancia de que los equipos lleguen oportunamente a los estudiantes: “Cada uno de estos equipos debe llegar a tiempo y en buenas condiciones a los estudiantes de Chile, sin importar cuán lejos vivan. Por eso seguiré personalmente cada etapa del proceso, desde la bodega hasta la sala de clases”.