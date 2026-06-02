Alumnos se intoxican tras consumir alimentos en liceo de Coronel: Junaeb inicia investigación tras incidente

02 jun. 2026 - 15:32 hrs.

¿Qué pasó?

Una preocupante situación se registró en el Liceo Comercial Andrés Bello López, de la comuna de Coronel, en la región del Biobío, luego de que el lunes integrantes de la comunidad educativa resultaran intoxicados tras consumir alimentos proporcionados por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

Tras conocerse el incidente, las autoridades iniciaron una investigación para determinar el origen de la intoxicación y establecer eventuales responsabilidades.

¿Qué dijo el director nacional de Junaeb?

El director nacional de Junaeb, Fernando Peña, se refirió a lo ocurrido y entregó detalles sobre las medidas adoptadas ante esta emergencia.

"En primer lugar, desearles una pronta recuperación a los alumnos intoxicados y, en segundo lugar, también contarle a la comunidad y también a la ciudadanía en general que la Seremía de Salud ya está investigando cuál fue el origen de esta intoxicación", señaló.

"En caso de que se llegue a comprobar que hubo una falla de servicio por parte de la empresa, esta se arriesga a una multa de más de 600 millones de pesos y también al término anticipado del contrato", agregó.

Desde Junaeb indicaron que se encuentran monitoreando la situación mientras avanzan las diligencias encabezadas por la autoridad sanitaria para esclarecer las causas del hecho.

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