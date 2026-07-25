Subsidio de Arriendo: ¿Hasta cuándo se puede postular?

25 jul. 2026 - 19:00 hrs.

Ante las dificultades para acceder a la casa propia, el Estado ofrece una serie de ayudas habitacionales, como subsidios, que permiten dar un respiro a este problema que enfrentan muchas familias chilenas.

Uno de estos beneficios habitacionales es el Subsidio de Arriendo, un aporte para aliviar el gasto mensual de las familias que alquilan una propiedad.

Aunque este subsidio no es un camino directo a la casa propia, sí es un apoyo económico importante para quienes arriendan. Esto les permite, además, destinar una parte de sus ingresos al ahorro.

Este aporte beneficia a familias por un máximo de ocho años, siempre y cuando cumplan con los requisitos para postular al subsidio.

¿Hasta cuándo se puede postular al Subsidio de Arriendo?

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abrió las postulaciones en su plataforma en línea, disponible en este enlace (clic aquí).

Los requisitos son los siguientes:

Tener al menos 18 años.

Tener cédula de identidad vigente. En el caso de postulantes extranjeros, presentar cédula de identidad para extranjeros vigente.

Postular junto con al menos un integrante del núcleo familiar (cónyuge, conviviente civil, conviviente no formalizado o hijo). Quienes tengan más de 60 años al momento de postular pueden hacerlo sin acreditar núcleo familiar.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el 70% de calificación socioeconómica.

Tener un ingreso familiar entre 7 y 25 UF (entre $277 mil y $991 mil).

Tener cotizaciones previsionales registradas en línea por la Superintendencia de Pensiones.

Tener cuenta de ahorro en una de estas instituciones financieras: BancoEstado, Scotiabank, Coopeuch y Caja de Compensación Los Andes.

En caso de no tener contrato, acreditar ingresos con: informe del SII de boletas de honorarios (últimos 6 meses), últimas 6 liquidaciones de sueldo líquido o comprobante de pensión (invalidez, vejez o sobrevivencia).

Además, para postular se requiere un ahorro mínimo de 4 UF (cerca de $163.300). Este monto debe estar depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda antes de la postulación.

Las postulaciones pueden realizarse hasta el viernes 7 de agosto ingresando al sitio web con la Clave Única del postulante.

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