Bono de Enseres: ¿Quiénes lo reciben y cuándo comienza a entregarse?

25 jul. 2026 - 18:00 hrs.

Tras el paso del sistema frontal que azotó al país, el biministro Claudio Alvarado anunció la entrega de un Bono de Recuperación para enseres.

El beneficio estatal está destinado a las familias que sufrieron la pérdida o el daño en sus bienes y viviendas a causa de la catástrofe.

Según indicó la autoridad, el cálculo del Bono se divide en cuatro tramos, cuyo único requisito es la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) para determinar el grado de afectación.

¿Cuando comienza a entregarse el Bono?

El biministro señaló que comenzará a entregarse a partir de la próxima semana.

Para recibirlo, las Fichas Básicas de Emergencia deben ser aplicadas en los hogares afectados, como ya ha sucedido en la comuna de Penco a causa de la salida del mar, destacó Alvarado.

Los montos del bono varían según el nivel de afectación: Para hogares que se considere que sufren una Afectación baja, se entregarán $375.000. En el caso de encontrarse ante una Afectación media, se darán $750.000, así como $1.125.000 en caso de Afectación alta, y 1.500.000 para Afectación muy alta.

Este bono busca apoyar a las familias en la recuperación de sus enseres y mitigar el impacto de la emergencia. Obtén más información sobre el bono aquí.

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