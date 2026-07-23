Pagos llegan hasta septiembre: Revisa quiénes pueden acceder al bono de $100 mil para transportistas

23 jul. 2026 - 08:00 hrs.

Cada mes, miles de personas que trabajan transportando pasajeros deben destinar una parte importante de sus ingresos al combustible. Para aliviar ese gasto tras el alza de las bencinas, existe un bono de $100.000 mensuales dirigido a distintos servicios de transporte, un aporte que busca ayudar a enfrentar el costo de llenar el estanque.

Eso sí, el beneficio no está disponible para todos los conductores. La ayuda está dirigida a un grupo específico de propietarios, tenedores y, en algunos casos, conductores que sean designados por quienes tienen inscrito el vehículo.

¿Quiénes pueden recibir el bono de $100 mil?

El aporte está destinado a quienes, al 24 de marzo de 2026, se encontraban inscritos en los registros correspondientes y mantienen esa condición al momento del pago.

Pueden acceder:

Propietarios y meros tenedores de taxis básicos.

Propietarios y meros tenedores de taxis colectivos.

Propietarios y meros tenedores de vehículos inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares.

Propietarios y meros tenedores de vehículos que realizan transporte público de pasajeros entre Arica y Tacna, de acuerdo con el convenio vigente entre Chile y Perú.

Además, los propietarios o meros tenedores tienen la posibilidad de designar a uno o más conductores para que reciban el beneficio. En ese caso, el conductor deberá confirmar su inscripción mediante el correo electrónico que recibirá una vez realizada la postulación.

Cada persona natural podrá recibir como máximo un bono de $100.000 al mes, independientemente de la cantidad de vehículos asociados.

¿Cómo se paga el beneficio?

El aporte se entrega mensualmente entre abril y septiembre de 2026 y se deposita a través de la Cuenta RUT de BancoEstado.

La entrega del beneficio finalizará el mes siguiente a que el precio promedio mensual del petróleo Brent sea inferior a 80 dólares, según el informe de la Comisión Nacional de Energía.

¿Cómo realizar la postulación?

El trámite se realiza en el sitio web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, donde existen distintas opciones según el tipo de postulante.

Puedes entrar a los siguientes links para postular o consultar el estado del trámite:

Con estas herramientas, los beneficiarios también pueden revisar el estado de su solicitud o actualizar la información cuando sea necesario.