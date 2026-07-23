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"Ahí es donde se juega el mandato": Juan Manuel Astorga destaca relevancia de economía en la gestión de Kast

23 jul. 2026 - 08:26 hrs.

En este editorial de Radio Infinita, Astorga analiza los desafíos políticos y económicos que enfrenta el gobierno del presidente José Antonio Kast tras la aprobación de su primera megarreforma.

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