"Ahí es donde se juega el mandato": Juan Manuel Astorga destaca relevancia de economía en la gestión de Kast
23 jul. 2026 - 08:26 hrs.
En este editorial de Radio Infinita, Astorga analiza los desafíos políticos y económicos que enfrenta el gobierno del presidente José Antonio Kast tras la aprobación de su primera megarreforma.
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