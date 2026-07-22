"Hemos tenido que lidiar con eso": Poduje responde a manifestantes y acusa a exministro Grau de eliminar 20 mil subsidios

22 jul. 2026 - 13:24 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este miércoles se llevó a cabo una manifestación pacífica por las calles del barrio cívico de Santiago, para denunciar los recortes al subsidio habitacional DS49.

La marcha, liderada por el Movimiento Nacional de Pobladoras y Pobladores de Chile, tenía como objetivo dejar una carta en el Ministerio de Hacienda, para luego terminar en el edificio de Vivienda.

Al llegar al lugar, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, salió a la calle y, con megáfono en mano, le explicó a los manifestantes que los recortes habían sido decisión del Gobierno anterior.

"Hemos tenido que lidiar con eso"

El secretario de Estado aseguró que el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la Dirección de Presupuestos (Dipres), "nos quitaron 20 mil subsidios".

"Les puedo mandar a ustedes el decreto del Ministerio de Hacienda en donde se eliminaron esos 20 mil subsidios. Eso fue en febrero, poco antes de asumir", agregó la autoridad.

Incluso, afirmó que el exministro de Vivienda, Carlos Montes, "lo reconoció" y que, desde entonces, "hemos tenido que lidiar con eso".

"Heredamos una cantidad de terrenos sin norma impresionante"

En otra arista, Poduje se refirió a un proyecto habitacional en la comuna de La Pintana: "Hemos hecho lo posible, (pero) esa prelación estaba mal llevada, estaba sobredimensionada, porque había más familias de las que caben en los comités, más familias de las que caben en los terrenos".

"Adicionalmente, se compraron 25 hectáreas en El Mariscal que no tenían normas y hemos tenido que ver cómo hacer norma. Heredamos una cantidad de terrenos sin norma impresionante, que fue acreditada por la contralora de la República", añadió.

"Todas esas cosas se las puedo decir yo, con orden, si suben los dirigentes, pero lo que no corresponde es que digan que el problema que tenemos de viviendas se debe a los recortes. Nosotros no hemos tenido ningún recorte en los programas de vivienda, ninguno", sentenció.

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