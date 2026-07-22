¿Habrá pausa de hidratación en Chile? Revelan qué pasará con esta medida en el fútbol nacional

22 jul. 2026 - 13:41 hrs.

Ya pasaron algunos días del término del Mundial 2026, que tuvo una serie de cambios reglamentarios, donde el más polémico fue la pausa de hidratación, la cual buscaba un descanso para los jugadores e hinchas por el intenso calor en Norteamérica.

Sin embargo, la medida fue bastante criticada por interrumpir los partidos cuando estaban en los mejores momentos e incluir publicidad, incluso en cotejos donde no habían condiciones extremas de calor.

¿Qué pasará con la pausa de hidratación en Chile?

Ahora, con la cita planetaria finalizada, surge la duda sobre si esta determinación se implementará en el resto de las competiciones, incluyendo en el fútbol chileno.

Frente a esta situación, Roberto Tobar, jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, aclaró lo que pasará con la medida, dejando la puerta abierta a una posible implementación bajo ciertos parámetros.

"No habrá pausa de hidratación en el fútbol chileno. Salvo en el verano, en partidos con alta temperatura, donde se va a detener el juego", detalló en TNT Sports.

Las pausas de hidratación se extienden por 3 minutos y dos veces durante el partido. La primera ocurre en el minuto 22 del primer tiempo, mientras que la segunda en el 67.

En estos tramos, los futbolistas pueden acercarse al banco a tomar agua, aunque también los entrenadores aprovechan la instancia para entregar indicaciones.

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