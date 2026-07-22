SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras temblor en la zona norte

22 jul. 2026 - 13:54 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la tarde de este miércoles la posibilidad de un tsunami en las costas de nuestro país tras un sismo de magnitud 4,9 en la zona norte.

¿Qué dijo el SHOA tras el fuerte temblor?

"Las características del simo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", indicó el organismo.

De acuerdo a los datos entregados por Sismología, el temblor se registró a las 13:34 horas, a 45 km al suroeste de San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 110 km.

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