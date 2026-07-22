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Nuevo temblor afecta a la zona norte: Esta fue la magnitud y el epicentro según Sismología

¿Qué pasó?

La mañana de este miércoles 22 de julio, a las 07:37 horas, un temblor de magnitud 4,5 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 49 km al oeste de Socaire, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 125 km.

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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Cabe destacar que, a las 07:12 horas, se produjo otro temblor de magnitud 4,4 en la región de Antofagasta. El epicentro se ubicó a 57 km al noroeste de Calama, con una profundidad de 122,2 km.

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