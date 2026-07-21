SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte temblor en la zona norte

21 jul. 2026 - 22:17 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este martes, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó un tsunami para las costas del país tras un fuerte temblor ocurrido hace unos minutos en la zona norte.

"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", informó el organismo en su sitio web.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile cifró preliminarmente en una magnitud de 5.0 el movimiento telúrico ocurrido a las 22:03 horas en el límite entre las regiones Arica y Parinacota y Tarapacá.

Posteriormente, el temblor fue corregido a la baja a una magnitud de 4.8. Su epicentro se ubicó a 14 km al sureste de Cuya y tuvo una profundidad de 59 km.

Sin embargo, el SHOA mantuvo la magnitud en 5.0, con un epicentro ubicado a 13 km al sur de Cuya.

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