Fuerte temblor sacude a la zona norte de Chile: Revisa la magnitud del sismo

21 jul. 2026 - 22:12 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este martes se registró un sismo de magnitud 4,8 en la región de Arica y Parinacota, cuando el reloj marcaba las 22:03 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 14 kilómetros al sur de Cuya, a 59 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.