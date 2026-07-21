Fuerte temblor sacude a la zona norte de Chile: Revisa la magnitud del sismo
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Durante la noche de este martes se registró un sismo de magnitud 4,8 en la región de Arica y Parinacota, cuando el reloj marcaba las 22:03 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 14 kilómetros al sur de Cuya, a 59 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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