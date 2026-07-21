Más de 5.300 muertos por el doble terremoto en Venezuela: Continúan las labores de rescate tras casi un mes

21 jul. 2026 - 22:45 hrs.

¿Qué pasó?

La cifra de fallecidos por el doble terremoto que golpeó Venezuela hace casi un mes aumentó a 5.346 personas, según el balance más reciente publicado este martes por las autoridades.

Los dos sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, se registraron el 24 de junio y sacudieron el norte del país, afectando especialmente al estado costero de La Guaira, vecino de Caracas.

De acuerdo con el reporte diario difundido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a través de su cuenta de Telegram, el número de víctimas fatales ascendió a 5.346, mientras que la cifra de personas heridas se mantiene en 16.740.

Continúan las labores de rescate en la zona más afectada

En La Guaira, considerada la zona cero del doble terremoto, rescatistas y voluntarios continúan trabajando para recuperar los cuerpos de las personas que permanecen atrapadas bajo los escombros de los edificios colapsados.

El desastre también ha dejado a 23.122 personas sin hogar, quienes actualmente viven en campamentos instalados en estadios, plazas e incluso en las aceras. En algunos casos, estos refugios carecen de acceso a agua potable y baños portátiles.

Gobierno promete entregar viviendas a los damnificados

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregó el lunes apartamentos en un complejo de viviendas sociales ubicado en Caracas a unas 200 familias que perdieron sus hogares a causa del terremoto.

Además, comprometió la entrega de 4.000 viviendas durante este año para las personas afectadas por la tragedia.

Aunque las autoridades venezolanas evitan informar sobre el número de desaparecidos, la ONU estima que esa cifra podría alcanzar las 50.000 personas, en lo que ya es considerado uno de los peores terremotos registrados en América Latina. Otras proyecciones sitúan el número de desaparecidos en torno a las 10.000 personas.

Según el balance oficial, el doble terremoto dañó 856 edificios, provocó el colapso de 190 estructuras y permitió el rescate de 6.452 personas entre los escombros.

Asimismo, las autoridades informaron que hasta la fecha se han registrado 1.405 réplicas desde que ocurrieron los sismos.

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