Desde la cárcel: Maduro agradece ayuda internacional tras doble terremoto en Venezuela

13 jul. 2026 - 03:00 hrs.

¿Qué pasó?

Desde la cárcel, el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció la ayuda internacional y destacó la solidaridad mostrada por distintos países para ayudar al su nación ante el doble terremoto del pasado 24 de junio, que ha cobrado casi 4.500 vidas.

"Agradecemos profundamente la admiración y la solidaridad expresada por delegaciones, pueblos y gobiernos del mundo, que han compartido su esfuerzo en este momento tan difícil y doloroso para la patria", señaló Maduro.

"Dios proveerá. Venezuela renacerá", agregó en sus declaraciones.

El mensaje de Maduro

El exdirigente venezolano indicó que: "Somos un pueblo de valores, con un corazón bendecido, que se crece en las dificultades".

Además, destacó que él y su esposa, Cilia Flores, también detenida en Estados Unidos, vieron con emoción "la fuerza espiritual de las familias, de las comunidades organizadas, de los rescatistas, de los médicos, de los bomberos, de Protección Civil, de la FANB, de los voluntarios y de todos los que han salido a salvar, acompañar y levantar".

Maduro incluyó una cita bíblica: "Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros" y concluyó con "Dios proveerá. Venezuela renacerá".

Maduro desde la cárcel

Maduro fue capturado junto a Cilia Flores el pasado 3 de enero en una incursión militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos.

Tras esto, los entonces mandatario y primera dama fueron trasladados y encarcelados en Nueva York.

Ambos se han declarado no culpables de los cargos que se les imputaban, relacionados con presuntas actividades de narcotráfico y conspiración para introducir cocaína en EEUU.