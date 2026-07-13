Muere Sam Neill, el actor que dio vida al doctor Alan Grant en "Jurassic Park"

13 jul. 2026 - 02:30 hrs.

¿Qué pasó?

El actor neozelandés Sam Neill, recordado por interpretar al doctor Alan Grant en la saga "Jurassic Park", murió a los 78 años en Sídney, Australia.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido en la cuenta oficial de Instagram del intérprete.

Según informaron sus cercanos, el fallecimiento ocurrió de forma "repentina e inesperada", mientras se encontraba acompañado por su familia. La declaración también precisó que su muerte no estuvo relacionada con el cáncer que había enfrentado durante los últimos años.

El mensaje de su familia

"Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida", comienza señalando el comunicado. Y se agrega que: "Sam estaba libre de cáncer".

En 2023, el actor reveló que padecía un linfoma angioinmunoblástico de células T, un tipo poco común de cáncer a la sangre, enfermedad por la que recibió tratamiento durante varios años.

Hace algunos meses, el actor comunicó públicamente que había logrado superar su diagnostico.

Una carrera marcada por "Jurassic Park"

El reconocimiento internacional de Sam Neill llegó en 1993 con el estreno de "Jurassic Park", película dirigida por Steven Spielberg en la que interpretó al paleontólogo Alan Grant, uno de los protagonistas de la emblemática saga.

Con el paso de los años volvió a dar vida al mismo personaje en "Jurassic Park III", estrenada en 2001, y en "Jurassic World Dominion", lanzada en 2022.

Además de su participación en las icónicas películas de dinosaurios, el actor desarrolló una extensa trayectoria en el cine participando de producciones como "La caza del Octubre Rojo", "En la boca del miedo", "Horizonte final" y "My Brilliant Career".