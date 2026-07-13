Cortes de luz para este lunes en la RM: Revisa las diez comunas que tendrán interrupciones de servicio de hasta 8 horas
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Enel informó que este lunes 13 de julio realizará nuevos cortes de luz en distintos sectores de la Región Metropolitana debido a trabajos de mantención y mejoras en la red.
Las interrupciones se extenderán por hasta ocho horas en algunos sectores, dependiendo de cada zona, y afectarán a diez comunas de la capital.
Enel dispone de un mapa interactivo donde los usuarios pueden consultar las interrupciones programadas e identificar las calles y sectores específicos que se verán afectados.Ir a la siguiente nota
Para revisar si tu dirección está incluida en alguno de los cortes de este viernes, basta con ingresar al sitio web de la compañía y consultar el apartado de trabajos programados (pincha aquí).
¿Qué comunas tendrán cortes de luz este lunes?
La Granja
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del lunes 13 de julio.
Maipú
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del lunes 13 de julio.
Cerrillos
Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas del lunes 13 de julio.
Cerro Navia
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del lunes 13 de julio.
Recoleta
Desde las 09:30 hasta las 10:30 horas del lunes 13 de julio.
Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas del lunes 13 de julio.
Huechuraba
Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas del lunes 13 de julio.
Lampa
Desde las 10:30 hasta las 18:30 horas del lunes 13 de julio.
Ñuñoa
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del lunes 13 de julio.
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas del lunes 13 de julio.
Las Condes
Desde las 11:30 hasta las 12:30 horas del lunes 13 de julio.
Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas del lunes 13 de julio.
Vitacura
Desde las 09:30 hasta las 13:30 horas del lunes 13 de julio.
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