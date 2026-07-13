Cortes de luz para este lunes en la RM: Revisa las diez comunas que tendrán interrupciones de servicio de hasta 8 horas

13 jul. 2026 - 00:55 hrs.

¿Qué pasó?

Enel informó que este lunes 13 de julio realizará nuevos cortes de luz en distintos sectores de la Región Metropolitana debido a trabajos de mantención y mejoras en la red.

Las interrupciones se extenderán por hasta ocho horas en algunos sectores, dependiendo de cada zona, y afectarán a diez comunas de la capital.

Enel dispone de un mapa interactivo donde los usuarios pueden consultar las interrupciones programadas e identificar las calles y sectores específicos que se verán afectados.

Para revisar si tu dirección está incluida en alguno de los cortes de este viernes, basta con ingresar al sitio web de la compañía y consultar el apartado de trabajos programados (pincha aquí).

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este lunes?

La Granja

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del lunes 13 de julio.

Maipú

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del lunes 13 de julio.

Cerrillos

Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas del lunes 13 de julio.

Cerro Navia

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas del lunes 13 de julio.

Recoleta

Desde las 09:30 hasta las 10:30 horas del lunes 13 de julio.

Desde las 09:00 hasta las 15:00 horas del lunes 13 de julio.

Huechuraba

Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas del lunes 13 de julio.

Lampa

Desde las 10:30 hasta las 18:30 horas del lunes 13 de julio.

Ñuñoa

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del lunes 13 de julio.

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas del lunes 13 de julio.

Las Condes

Desde las 11:30 hasta las 12:30 horas del lunes 13 de julio.

Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas del lunes 13 de julio.

Vitacura

Desde las 09:30 hasta las 13:30 horas del lunes 13 de julio.

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