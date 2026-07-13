Miss Universo Chile: Estas son las 20 candidatas que avanzaron a semifinales

13 jul. 2026 - 01:00 hrs.

Finalmente ya se conocen las 20 candidatas de Miss Universo Chile que avanzaron a semifinales del concurso que busca llegar a coronar a una representante nacional para el concurso mundial que se llevará a cabo en Puerto Rico en noviembre de este 2026.

Para el veredicto del jurado se tomaron en cuenta las entrevistas personales que fueron preliminares, además de desempeño en las pasarelas en trajes de baño y el "Pasarela black" en traje de noche.

Tras una votación corroborada por un notario, se nombraron a las 18 mejores clasificadas según el jurado, mientras que otras dos avanzaron tras la votación del público.

Estas son las candidatas elegidas para la semifinal

Candidatas elegidas por el jurado

Josefina Flores / Antártica Antonella Pastenes / Antofagasta Sofía Surriba / Concepción Javiera Pino / Huechuraba Sofía Arteaga / La Reina Javiera Barrie / Las Condes Mariane Kiss / Los Ángeles Claudia Kaempfe / Machalí Roxana Hernández / Maipú Fernanda Sepúlveda / Padre Las Casas Carla González / Peñalolén Catalina Vallejos / Pucón María Victoria Gazale / San Pedro de la Paz Martina Avendaño / Talca Krishna Sandoval / Temuco Dominga López / Viña del Mar Arantxa Ramírez / Vitacura Scarlette Hermosilla / Lo Barnechea

(Clasificadas por orden alfabético de cada comuna, no tiene relación con desempeño)

Candidatas elegidas por el público

Claudia Arteaga / Rancagua Victoria Jiménez / Loncoche

¿Quiénes no avanzaron a la semifinal?

Liz Rivera / Arica

Pía Ramírez / Calama

Lindsay Cornejo / Chillán

Daniela Ramírez / Concón

Ayalent Alvarez / Iquique

Camila Saucedo / Ñuñoa

Bárbara Roca / Retiro

Ignacia Michelson / Santiago

Giuliana Lehia / Valparaíso

¿Qué sigue ahora en Miss Universo Chile?

Las candidatas que avanzaron a las semifinales volverán a tener una jornada de tensión el próximo domingo 19 de julio, cuando se decida quiénes pasarán a la final del certamen que busca tener a la representante chilena en Puerto Rico.

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