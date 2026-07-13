Con Luis Jara interpretando grandes éxitos: Así fue el "Desfile Black" en Miss Universo Chile

13 jul. 2026 - 00:19 hrs.

La primera pasarela de la noche fue el desfile en traje de baño, pero no era lo único que nos tenía preparado en Miss Universo Chile 2026. Posteriormente, fue el turno del Desfile Black, en que las candidatas utilizaron sus mejores trajes de noche.

El encargado de amenizar la jornada fue el cantante nacional Luis Jara, que interpretó tres temas mientras las aspirantes desfilaban por la pasarela, sacando aplausos del público presente.

Una de las notas altas de la noche fue cuando interpretó "Tu falta de querer" de Mon Laferte, demostrando la versatilidad del cantante nacional.

Cabe destacar que el desempeño del Desfile Black influye en la nota final de cada concursante, que buscan quedarse con un lugar en la final de Miss Universo Chile 2026.

Elección de la favorita

De las 20 candidatas que pasarán a la semifinal, 18 lo harán tras las pruebas del jurado y 2 podrán decir presente gracias al voto del público.

Para hacerlo, puedes utilizar su celular y mandar un SMS con el nombre de la comuna que representa a la candidata favorita al número 3338.

La otra opción es hacerlo mediante el siguiente link.

Miss Universo Chile en vivo

Para ver la fase preliminar de Miss Universo Chile puedes seguirla en vivo acá.

Puedes seguir nuestro React digital en el que estarán Geraldine González, modelo y exreina de belleza chilena que fue elegida como Miss Universo Chile 2019; María Jose Castro, conocida en redes sociales como Lady Ganga, quien se ha especializado en moda y espectáculos; y Poli Flores, periodista del Área Digital de Mega.



Además, habrá una transmisión especial por Mega 2 con interpretación en Lengua de Señas (LSCh), realizada en conjunto con el Instituto de la Sordera de Chile.

Para sintonizar Mega 2 de forma gratuita en tu televisor, solo debes ingresar al menú de configuración, buscar la sección de canales y activar el escaneo o búsqueda automática de señales digitales. Asimismo, la señal se encuentra disponible en las principales cableoperadoras del país.

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