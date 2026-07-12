"La única pistola que les quité era de plástico": Adriana Barrientos sufre portonazo a las afueras de su domicilio
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este domingo, la figura de la farándula, Adriana Barrientos, fue víctima de un portonazo a la salida de su domicilio en el sector oriente de Santiago.
Adriana Barrientos sufre portonazo en Las Condes
Según contó el influencer Danilo 21, la modelo habría sido interceptada por un auto blanco desde donde bajaron los antisociales que le quitaron su vehículo Porsche, su teléfono y su reloj.
"Estoy con heridas", relató Barrientos en un video al informar que iba a constatar lesiones a la Clínica Alemana tras ser golpeada por los asaltantes. "La única pistola que les quité era de plástico", contó en otro registro.Ir a la siguiente nota
Danilo 21 publicó también un video del momento del asalto, el cual es un registro de la cámara de seguridad del edificio ubicado en el barrio El Golf de la comuna de Las Condes.
En este se puede ver el vehículo blanco interrumpiendo el paso del Porsche de Adriana y cómo esta forcejea brevemente con los delincuentes antes de que estos se suban a su auto y escapen del lugar.
La Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó el portonazo a la figura farandulera, señalando que hasta el momento no hay detenidos y que el caso quedó a cargo de la Brigada de Robos (Biro) Oriente de la PDI.
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