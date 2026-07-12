Sujetos disfrazados de carabineros y detectives balearon a hombre en violento asalto en San Bernardo

12 jul. 2026 - 16:19 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 42 años resultó gravemente herido la mañana de este domingo tras ser baleado por un grupo de delincuentes que, aparentando ser funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI), intentó ingresar a un domicilio en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana.

El hecho es investigado por el OS9 de Carabineros junto con la Fiscalía, luego de que las primeras diligencias descartaran que se tratara de un "turbazo" y apuntaran a un violento robo con una modalidad cada vez más recurrente.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, cerca de las 06:00 horas, dos vehículos llegaron hasta un pasaje de la comuna. Del primero descendió un hombre, quien se ubicó frente al portón del domicilio, mientras que desde un segundo automóvil bajaron cinco sujetos armados.

Los delincuentes vestían chaquetas de color verde y azul, simulando ser funcionarios de Carabineros y de la PDI, e incluso se identificaron como policías para intentar que los moradores les permitieran el ingreso.

Cuando la víctima estaba abriendo el portón de la vivienda, los sujetos dispararon en al menos seis oportunidades. Uno de los proyectiles impactó en el tórax y otro en el abdomen, dejándola gravemente herida.

Víctima permanece hospitalizada

El hombre, de 42 años, fue trasladado por un particular hasta el Hospital El Pino, donde permanece internado y fue sometido a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de sus lesiones.

Desde el recinto asistencial confirmaron que la denuncia fue recepcionada por el punto fijo de Carabineros existente en el hospital, luego de que la víctima ingresara trasladada por una tercera persona.

Fiscalía investiga el uso de vestimentas policiales

El fiscal a cargo de la investigación señaló que los delincuentes actuaron con el rostro cubierto y portando armas de fuego, aunque aún se busca establecer si las prendas utilizadas correspondían efectivamente a uniformes institucionales o eran imitaciones.

"Ingresan al interior de este pasaje ubicado en la comuna de San Bernardo dos vehículos, desde donde descienden alrededor de cinco sujetos a rostro cubierto y, al parecer, vistiendo vestimentas de funcionarios de Carabineros. Estos sujetos, premunidos con armas de fuego, intentan ingresar al interior del domicilio. Al parecer, la víctima abre la puerta del domicilio y le propinan dos disparos certeros".

El OS9 de Carabineros y la Fiscalía continúan realizando peritajes y revisando registros de cámaras de seguridad para identificar a los responsables y determinar la dinámica exacta del ataque.