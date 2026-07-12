Meteorología emite avisos por nubes convectivas "con características tornádicas" y tormentas eléctricas en zonas de tres regiones

12 jul. 2026 - 15:22 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió avisos por "probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas" y "probables tormentas eléctricas" para zonas de tres regiones del país.

Nubes convectivas con características tornádicas

El aviso de nubes convectivas se origina en un "centro de baja presión" y estará vigente entre la noche de este domingo 12 y la mañana del lunes 13 de julio en sectores de las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

En su aviso, la DMC advierte de la "probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos".

Región de Los Ríos

Litoral.

Región de Los Lagos

Litoral.

Chiloé.

Región de Aysén

Insular Norte.

Tormentas eléctricas

Paralelamente, Meteorología emitió un aviso por tormentas eléctricas debido a un "frente frío" que también estará vigente entre la noche de este domingo 12 y la mañana del lunes 13 de julio, pero solo en zonas de Los Lagos y Aysén.

En este aviso, la DMC advirtió por la "probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo".

Región de Los Lagos

Chiloé.

Litoral Interior.

Región de Aysén

Insular Norte.

Insular Sur.

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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