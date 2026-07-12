Beneficio por Años Cotizados: Estes es el límite de cotizaciones que se consideran para calcular el aporte

12 jul. 2026 - 10:00 hrs.

Hay un beneficio que hoy entrega un monto extra a la pensión de miles de personas y que tiene una condición clave para obtenerlo: la cantidad de años cotizados.

Se trata del Beneficio por Años Cotizados (BAC), bono que no requiere postulación y está dirigido a personas pensionadas por vejez o invalidez en AFP o compañías de seguros de vida que tengan 65 años o más.

Pero para acceder, para mujeres y hombres existe un máximo de cotizaciones previsionales por las que se entregará el beneficio, lo que está conectado al cálculo del monto.

¿Cuál es el tope de cotizaciones que se consideran?

El BAC entrega 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, monto que se suma directamente a la pensión. El tope es de 2,5 UF mensuales, equivalente a un máximo de 25 años de cotizaciones, es decir, 300 meses.

Incluso si la persona ya no tiene fondos en su cuenta individual, el Beneficio por Años Cotizados se mantiene.

¿Cuántas cotizaciones se deben tener para recibir el BAC?

Para recibir este beneficio, las mujeres deben acreditar al menos 120 meses cotizados, equivalentes a 10 años de aportes previsionales. Estas cotizaciones pueden ser continuas o discontinuas.

Ese es el requisito inicial para acceder al aporte mensual, siempre que además la persona tenga 65 años o más y reciba una pensión de vejez o invalidez.

En el caso de los hombres, el requisito es de 240 meses cotizados, equivalentes a 20 años.

El requisito cambiará en los próximos años

El mínimo exigido para mujeres aumentará gradualmente.

Desde enero de 2028, la exigencia subirá a 132 meses cotizados, es decir, 11 años. Luego seguirá aumentando en 12 meses cada 24 meses, hasta llegar a 180 meses, equivalentes a 15 años, en 2036.

Ese cambio será clave para quienes aún no se pensionan y proyectan acceder al beneficio más adelante.

¿Desde cuándo se paga y cómo revisarlo?

El pago del BAC comenzó en enero de 2026 para quienes ya estaban pensionados y tenían 65 años o más al 30 de noviembre de 2025, siempre que cumplieran con las condiciones.

Quienes quieran revisar si reciben este beneficio pueden consultar en este link con su RUN y fecha de nacimiento. Si son beneficiarios, podrán ingresar con Clave Única para conocer el monto, revisar el cálculo y descargar la resolución.

La consulta también se puede hacer a través de ChileAtiende, ya sea por videoatención, teléfono o de forma presencial.

¿Cuándo puede dejar de pagarse?

El beneficio puede terminar por fallecimiento, interrumpirse si la persona está fuera de Chile por más de 180 días en un mismo año calendario o suspenderse si no se cobra durante seis meses seguidos.

Además, el Instituto de Previsión Social revisa cada mes si la persona sigue cumpliendo con los requisitos.

Cabe mencionar que este beneficio constituye renta, lo que implica que puede incidir en la declaración de renta, está sujeto a descuentos por impuestos y cotizaciones de salud, y también se considera para acceder al Aporte Previsional Solidario y la Pensión Garantizada Universal (PGU).

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