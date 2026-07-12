Cantante Alanys Lagos cuenta qué la enamoró de su actual pareja Ignacio Ormazábal: "¿Y usted señorita?"

12 jul. 2026 - 10:15 hrs.

La cantante Alanys Lagos recordó el inesperado momento en que conoció a Ignacio Ormazábal, quien hoy es su pareja y compañero de escenario. La historia fue revelada durante su participación en Once Stream, el podcast conducido por la comunicadora Pamela Díaz, donde ambos contaron cómo nació su relación.

Todo ocurrió el año pasado, durante un show que la artista realizó en la comuna de Marchigüe, en la Región de O'Higgins. Mientras Alanys se presentaba sobre el escenario, Ignacio se encontraba entre el público.

"Nos conocimos el año pasado. Ella estaba en un show en la comuna de Machihue y yo estaba en el público, viendo el show", relató Ignacio.

Alanys complementó el recuerdo y confesó la importancia que tuvo ese momento en su vida. "Exacto. Ahí nos conocimos. Eso fue el día más bonito de mi vida", afirmó.

El gesto de Ignacio que sorprendió a Alanys Lagos

Durante la conversación, la cantante explicó que, en ese entonces, realizaba una dinámica e Ignacio fue uno de los escogidos y, según recordó Alanys, desde el primer momento llamó su atención.

"Yo hacía una dinámica que cantaba una canción que era para el hombre. En esa canción yo subía a tres hombres como para hacer una competencia y ellos bailaban, y él fue uno de ellos", explicó.

Luego, el público comenzó a gritar que Ignacio también cantaba, aunque hubo otro detalle más.

"Él ya había marcado la diferencia porque todos los demás eran, por ejemplo, me tuteaban y, pues, él no. Yo le dije: 'Hola, ¿cómo está?' 'Bien, ¿y usted, señorita?', me dijo. ¡Ay, no! quedé loca".

Fue precisamente ese trato respetuoso el que sorprendió a la artista y dio origen a la frase con la que resumió ese instante: "Ahí quedé loca".