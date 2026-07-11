Hijo de Pamela Díaz sorprende como modelo en sesión de fotos profesional

11 jul. 2026 - 16:34 hrs.

Mateo Neira, hijo de Pamela Díaz, dio a conocer a través de sus redes sociales una nueva faceta al protagonizar una sesión de fotos que marca su debut como modelo.

Las imágenes fueron realizadas por la fotógrafa Nathaly Rojas, quien ha trabajado como fotógrafa oficial del Fashion Week Chile y del Festival de la Canción de Viña del Mar.

El joven compartió la sesión en su cuenta de Instagram, donde la publicación ya supera los 13 mil "me gusta". Además, recibió el respaldo de su hermana, Trini Neira, quien reposteó las fotografías en sus historias.

Para la producción, Mateo vistió un conjunto de Sastrería Sartoro, compuesto por una camisa verde claro, pantalones marrones, un chaleco verde olivo y un saco a juego que llevó sobre el hombro, complementando el look con mocasines marrones.

A través de Instagram, la sastrería destacó el inicio de esta nueva etapa del hijo de Pamela Díaz. "Con seguridad frente a las cámaras, disciplina y una marcada proyección, Mateo comienza este desafío acompañado por un equipo especializado en formación y desarrollo de modelos", señaló.

Según detalló, el objetivo del joven es participar en campañas publicitarias, editoriales, pasarelas y todo tipo de producciones asociadas a la moda y el mundo del entretenimiento.

Para ello, iniciará un proceso de preparación que incluirá "entrenamiento en pasarela, expresión corporal, fotografía, imagen y comunicación", con miras a desarrollar una carrera en el mundo del modelaje.