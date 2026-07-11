Millaray Viera reflexiona a casi un año de su complejo diagnóstico de salud: "La vida me cambió para siempre"
- Por Francisca Mieres
A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, Millaray Viera recordó el difícil proceso que enfrentó tras ser diagnosticada con hipertiroidismo de Graves, enfermedad autoinmune que la mantuvo hospitalizada y que cambió profundamente su vida.
La animadora hizo una reflexión al cumplirse cerca de un año desde que comenzó a experimentar los síntomas que derivaron en una grave crisis de salud. "Hace casi un año me internaron. No, hace un año ya estaba muy enferma, pero no lo sabía. Y la vida me cambió para siempre, porque así es la vida, nos puede cambiar de un momento a otro", expresó.
En 2025, Viera fue diagnosticada con hipertiroidismo de Graves, la causa más común de hipertiroidismo. A raíz de esta enfermedad sufrió una tormenta tiroidea, una complicación potencialmente grave que la obligó a permanecer varios días hospitalizada y posteriormente a someterse a un extenso proceso de recuperación.Ir a la siguiente nota
"Me costó varios meses volver a la normalidad"
Al recordar este período, la comunicadora reconoció que el último año ha estado marcado por importantes desafíos físicos y emocionales.
"Ha sido un año muy difícil, que me costó varios meses volver a la normalidad", confesó. Sin embargo, aseguró que la experiencia también le permitió replantearse distintos aspectos de su vida. "Si bien ha sido durísimo en muchos aspectos, como físicos, emocionales, me trajo un filtro también respecto a quiénes están realmente al lado tuyo. Dejando todo eso, de verdad siento que ha sido un año positivo en muchos aspectos", añadió.
En esa misma línea, señaló que la enfermedad la llevó a reconectarse con sus prioridades. "Irse para dentro, mirarse y conectarse realmente y no de la boca para afuera con lo esencial. Para mí son los afectos primordialmente y también con la vida que quiero vivir de ahora en adelante. En el ritmo que quiero llevar, las personas que quiero tener cerca", reflexionó.
Agradecida de volver a trabajar y disfrutar de la vida
Millaray también aprovechó la instancia para agradecer el apoyo recibido durante su recuperación y valorar los cambios que experimentó tras superar los momentos más complejos.
"Estoy tan agradecida del amor que recibí este año, sobre todo de estar viva, de estar bien, de estar cerca de las personas que amo, de haber vuelto a trabajar, de poder disfrutar de la vida, de haber vuelto a mí, a preocuparme por lo que me hace bien y lo que no tanto. Eso se lo debo a esta maldita bendita enfermedad y a este año que me cambió la vida", sostuvo.
Finalmente, dedicó un mensaje a quienes padecen la misma condición y a quienes la acompañaron durante este proceso. "Les mando un abrazo a todas mis amigas con hipertiroidismo de Graves, especialmente a las que han pasado por una crisis tirotóxica o una tormenta tiroidea y que saben lo que es", indicó.
"Les debo mucho a las que me escribieron desde el primer momento. Me enseñaron tanto respecto a esta enfermedad que yo ni siquiera sabía que existía y que hoy entiendo un poquito más de qué va. Si hay alguien que está entrando en esto y necesita apoyo, aquí estoy. Besitos", concluyó.
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