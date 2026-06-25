"¿No será mucho?": Millaray Viera alzó la voz tras ser vinculada a supuesto nuevo romance

25 jun. 2026 - 19:30 hrs.

Millaray Viera utilizó sus redes sociales para reaccionar a una serie de publicaciones que apuntaban a un supuesto nuevo romance, teoría que surgió luego de que un seguidor le dejara un llamativo comentario en una de sus fotografías de Instagram.

La situación comenzó cuando un usuario identificado como Sebastián Guzmán comentó una reciente imagen de la animadora con el mensaje: “Pensar que me enamoras cada día”, frase que rápidamente llamó la atención de otros usuarios y fue replicada por algunos portales de espectáculos.

A raíz de ello, comenzaron a circular especulaciones sobre una eventual relación sentimental de la conductora de televisión, algo que finalmente fue descartado por la propia comunicadora a través de sus historias de Instagram.

Millaray Viera respondió a los rumores

Molesta por la situación, Millaray compartió capturas de pantalla de algunas publicaciones que abordaban el tema y expresó su incomodidad por la manera en que se construyó la teoría de un supuesto romance.

“Siempre dejo pasar este tipo de cosas calladita”, escribió la animadora junto a los registros que daban cuenta de las notas publicadas sobre el tema.

La publicación generó rápidamente reacciones de apoyo entre sus seguidores, quienes respaldaron su postura frente a lo que consideraron una exageración a partir de un simple comentario en redes sociales.

"Que te inventen un romance. ¿No será mucho?"

Posteriormente, la comunicadora profundizó en su crítica y cuestionó las conclusiones que algunos sacaron a partir de la interacción de un usuario en una plataforma pública.

“¿Pero que te inventen un romance a partir de que un seguidor te deje comentarios en tus redes públicas de una persona pública, no será mucho? Pregunta seria”, escribió en una segunda historia.

Finalmente, Millaray abrió el debate sobre los límites de este tipo de contenidos y consultó directamente a sus seguidores: “¿Ustedes creen que debiese haber un límite?”.

La reflexión de la animadora fue ampliamente comentada en redes sociales, donde varios usuarios coincidieron en que las especulaciones surgieron únicamente a partir de un comentario de admiración y no de antecedentes que permitieran hablar de una nueva relación sentimental.

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