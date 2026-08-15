¿Recuerdas al actor Andrés Reyes Cristi? Su hermano Francisco reveló a qué se dedica actualmente

15 ag. 2026 - 14:19 hrs.

¿Qué pasó?

El actor Francisco Reyes Cristi sorprendió al revelar detalles sobre la vida actual de su hermano, el también intérprete Andrés Reyes Cristi, quien se encuentra alejado de las pantallas tras participar en recordadas teleseries chilenas.

La confesión ocurrió durante una conversación en el podcast “Sin Guion”, de Fotech, conducido por Daniela Chávez y Dusanka Obilinovic.

Durante la entrevista, Francisco recordó sus primeros pasos en televisión y contó que su debut fue precisamente en “Floribella”, teleserie de TVN estrenada en 2006, donde compartió pantalla con su hermano.

Sin embargo, con el paso de los años, Andrés Reyes tomó un rumbo profesional alejado de la actuación y dejó de aparecer regularmente en televisión.

¿A qué se dedica actualmente?

Consultado por el presente de su hermano, Francisco Reyes explicó que actualmente “es gerente general de una empresa de recursos humanos a través del coaching, que es un área donde los actores llevamos más herramientas por haber estudiado teatro, y es un área laboral que se está abriendo bastante”.

LinkedIn

El actor explicó que su hermano trabaja capacitando a empresas y trabajadores, especialmente en materias relacionadas con las relaciones humanas. “Tiene que ver con capacitar a empresas, a los empleados, las relaciones humanas entre ellos, y que justamente ayuda a la convivencia”, sostuvo.

Del teatro al coaching

Francisco Reyes también contó que su hermano continuó estudiando después de su formación como actor.

“Él, luego de estudiar teatro, estudió pedagogía y se metió al coaching”.

Según relató, Andrés siempre se caracterizó por ser una persona estudiosa y trabajadora, cualidades que actualmente habría llevado a su nuevo ámbito profesional.

“Él siempre ha sido alguien súpermateo, estudioso y trabajador, esforzado, responsable, así que le ha ido bastante bien y está bien contento”, añadió.

De esta manera, el recordado actor de producciones como “Floribella” y “Martín Rivas” mantiene una vida alejada de las teleseries y actualmente desarrolla su carrera en el área de los recursos humanos y el coaching.

Todo sobre Famosos chilenos