"Me echaban de la casa por cualquier cosa": Camilo Huerta ahonda en su quiebre matrimonial con Marité Matus

13 ag. 2026 - 17:48 hrs.

Camilo Huerta, quien se encuentra con orden de detención, volvió a referirse públicamente a su matrimonio con Marité Matus en el reality que se encuentra participando, donde abordó parte de las experiencias que, según su relato, marcaron la relación y el posterior quiebre matrimonial.

Durante una actividad, el preparador físico escogió representar el dolor que le provocó el término de su matrimonio y el proceso de comenzar nuevamente.

"En mi relación siempre hubo respeto y cariño por mi parte, de siempre estar dispuesto a todo, y no recibir lo mismo por la otra parte fue muy fuerte. Me dolió mucho", afirmó.

Las situaciones que complicaban su trabajo

Más tarde, mientras conversaba con sus compañeros, Huerta explicó que decidió dejar de realizar fiestas y eventos después de casarse, debido a las dificultades que estas actividades generaban en su relación.

"Para ella era muy complicado, porque no le gustaba que me abrazaran o que me saludara la gente. Yo la invitaba y la atendía todo el rato. Y pucha, a eso me dedico", relató el exchico Yingo.

Según su versión, estas situaciones estaban relacionadas con experiencias anteriores y con el temor de que pudiera serle infiel. En ese contexto, aseguró que durante la relación también existieron cuestionamientos respecto de sus interacciones con otras mujeres.

"Nunca reaccioné a la historia de una mina"

Huerta también abordó una situación relacionada con su teléfono celular. "La única vez que me pidió el teléfono se lo pasé, y solo encontró conversaciones de estas fiestas. Nunca reaccioné a la historia de una mina, nunca nada", sostuvo.

El preparador físico además afirmó que, en medio del proceso judicial por divorcio culposo, habría enfrentado situaciones que, según su versión, buscaban perjudicar su imagen. "Me echaban de la casa por cualquier cosa", relató sobre las discusiones que tuvo durante el matrimonio.

Finalmente, Huerta señaló que busca defender su versión de los hechos y demostrar su inocencia frente a las acusaciones que ha enfrentado. "Es mi forma de demostrar mi inocencia", afirmó durante la conversación.

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