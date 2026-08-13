José Antonio Kast por traslado de peligrosos reos a Talca: "Es un día histórico... comienza un cambio de mano"

13 ag. 2026 - 10:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast valoró el megaoperativo encabezado por Gendarmería que contempla el traslado de reos de alta peligrosidad al Complejo Penitenciario La Laguna, en Talca, bajo la llamada “Operación Cancerbero: cárcel de verdad”.

En medio de la actividad, el Mandatario calificó la jornada como “un día histórico”, destacando el despliegue realizado para concretar el traslado de los internos y reforzar la seguridad penitenciaria del país.

"Comienza un cambio de mano de acuerdo a las atribuciones que tiene Gendarmería", agregó.

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