CuentaRut: ¿Cuál es el monto máximo que se puede tener?

13 ag. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

La CuentaRUT de BancoEstado se ha consolidado como el producto financiero más utilizado del país, con más de 15 millones de personas que cuentan con ella. Esto se debe, entre otros factores, a que su apertura no tiene costo y solo exige contar con una cédula de identidad vigente.

Sin embargo, para evitar el rechazo de transferencias o la imposibilidad de recibir pagos, los usuarios deben tener presentes las restricciones de dinero que establece el banco, tanto para el dinero acumulado como para los abonos mensuales.

El saldo máximo que se puede mantener en la CuentaRUT

Para cuidar las operaciones de los clientes, BancoEstado fija un tope permanente a la cantidad total de dinero que se puede tener en la cuenta.

Monto máximo de saldo: La CuentaRUT permite mantener un saldo total disponible de hasta $5.000.000.

Condición del límite: Este tope es permanente y continuo. Si la cuenta ya cuenta con esa cifra acumulada, la plataforma rechazará automáticamente cualquier intento de abono o transferencia entrante hasta que el saldo disminuya.

Límite de abonos y depósitos por mes calendario

A la restricción de saldo acumulado se suma una segunda regla operacional que regula el dinero que ingresa a la tarjeta durante un mismo periodo:

Monto máximo de abono s: La suma total de depósitos o transferencias recibidas en la cuenta no puede superar los $4.000.000 dentro de un mismo mes calendario.

s: La suma total de depósitos o transferencias recibidas en la cuenta no puede superar los $4.000.000 dentro de un mismo mes calendario. Este margen no se calcula en función del saldo disponible, sino únicamente del dinero ingresado. El límite de abonos se reinicia automáticamente el primer día de cada mes.

Es clave recordar que ambas restricciones deben cumplirse de forma simultánea: si la cuenta recibe un depósito que no supera el margen mensual de abonos, pero el dinero total resultante sobrepasa los $5.000.000 de saldo permitido, la transacción no podrá completarse de manera exitosa.