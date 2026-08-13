"Es un acto de amor": La opinión del papá de Cote López sobre viajes de la influencer a Catar para dejar a su hijo

13 ag. 2026 - 09:28 hrs.

La influencer María José “Cote” López viajó hasta Catar junto a su hijo menor, Jesús, de 10 años, con el objetivo de que el pequeño pudiera pasar una temporada junto a su padre, Luis Jiménez, y la pareja de este, Gala Caldirola.

El viaje implicó una extensa travesía para la influencer y su hijo, pero también generó una serie de reacciones en redes sociales. En medio de este escenario, Gonzalo López, padre de Cote, se refirió a la decisión de su hija y destacó el esfuerzo que está realizando para acompañar a Jesús en esta nueva etapa familiar.

A través de sus redes sociales, el papá de la influencer valoró especialmente la disposición de Cote para trasladarse hasta Catar y permitir que su hijo comparta tiempo con su padre.

El viaje de Cote López junto a su hijo

Según se observa en las publicaciones compartidas por la influencer, Cote López llegó hasta Catar junto a Jesús. El menor fue recibido por su padre, Luis Jiménez, quien actualmente se encuentra radicado en ese país.

La llegada también estuvo marcada por un emotivo reencuentro. En uno de los registros compartidos se puede ver al exfutbolista recibiendo a su hijo en el aeropuerto, mientras Cote López documentó parte del viaje y de la estadía.

La situación ocurre luego de que Luis Jiménez emprendiera una nueva etapa fuera de Chile, mientras sus hijos continúan sus actividades y vida cotidiana en el país.

"Es un acto de amor", destacó su papá

Gonzalo López se refirió al viaje de su hija y entregó una particular reflexión sobre la decisión de trasladarse hasta Catar para que Jesús pudiera compartir con su padre.

"Lo que está haciendo la Jose es un acto de amor", señaló el padre de la influencer, destacando que su hija está priorizando el bienestar de su hijo por sobre las dificultades que implica realizar un viaje de estas características.

En esa línea, también valoró que Cote haya buscado facilitar el vínculo entre Jesús y Luis Jiménez, especialmente considerando la distancia que actualmente existe entre Chile y Catar.

El gesto de Gala Caldirola

Durante la estadía, Gala Caldirola también tuvo un gesto con Cote López. La influencer mostró en sus redes sociales un ramo de rosas blancas y chocolates que recibió de parte de la española.

"Me encantó este lindo detalle", comentó Cote al compartir el registro, dejando en evidencia el buen recibimiento que tuvo durante su visita.

El viaje, así, no solo permitió el reencuentro entre Jesús y su padre, sino que también propició un acercamiento entre los distintos integrantes de esta nueva dinámica familiar.