Boric hace autocrítica de su Gobierno: Asegura que "no fuimos creíbles" en seguridad y que los retiros fueron "un gran error"

12 ag. 2026 - 09:07 hrs.

¿Qué pasó?

El expresidente Gabriel Boric realizó una serie de autocríticas sobre las decisiones adoptadas antes y durante su Gobierno, abordando especialmente la gestión en materia de seguridad, los retiros de fondos previsionales y el diseño de su primer gabinete.

Las declaraciones las realizó durante la presentación del libro "La resaca", del sociólogo Eugenio Tironi, instancia en la que el exmandatario también se refirió al papel que debería asumir la oposición frente a la actual administración.

"No fuimos creíbles" en seguridad

Uno de los principales puntos abordados fue la seguridad. Boric reconoció que el progresismo no logró interpretar adecuadamente la preocupación que existía entre la ciudadanía. "No fuimos creíbles. Y ese es un tema que el progresismo y la izquierda tienen que tomar como bandera", afirmó.

En esa línea, señaló que "la seguridad es un derecho principal para el ejercicio de los otros derechos" y defendió además la utilización de la fuerza por parte del Estado como una herramienta necesaria.

Los retiros: "Fueron un gran error"

Boric también fue más atrás e hizo una autocrítica respecto de los retiros de fondos previsionales, iniciativa que contó con apoyo de parlamentarios de su sector cuando se encontraba en la oposición.

"Creo que los retiros fueron un gran error, y es de las cosas que en política me parece que estuvieron mal”, sostuvo.

Reconoció errores en su primer gabinete

La autocrítica también alcanzó al comienzo de su administración. Boric afirmó que, con la experiencia adquirida durante su mandato, habría conformado de otra manera su primer equipo ministerial.

"Si tuviera que diseñar de nuevo el primer gabinete, lo haría de una manera más equilibrada", señaló, aclarando que no se refería a distribuir cargos entre partidos, sino a incorporar mayor experiencia en el manejo del Estado y distintas perspectivas.

Para cerrar, Boric sostuvo que las oposiciones "no tienen que ser condescendientes" ni buscar acuerdos simplemente por alcanzarlos, pero advirtió que "esa lógica política de corto plazo tiene que parar. Lo que no significa dejar de ser una oposición dura, firme. Yo creo que hay todos los méritos para serlo. Pero con coherencia, con responsabilidad institucional".

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