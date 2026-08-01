Presidente de la UDI sostiene que Boric "estaba curado" al publicar polémica entrevista donde trataban de "imbécil" a Kast

01 ag. 2026 - 08:24 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, estimó que el exmandatario Gabriel Boric "estaba curado" al subir en su cuenta de Instagram la entrevista del músico Matías Ávila, vocalista del grupo Candelabro, quien calificó al Presidente José Antonio Kast como "el imbécil que nos gobierna".

Presidente de la UDI sostiene que Boric "estaba curado"

En entrevista con Radio Agricultura, el timonel de la UDI señaló que "yo creo que estaba curado. La otra alternativa es que hubiera estado totalmente en sus cabales y sobrio, y eso sería mucho más preocupante".

"Yo no estoy de acuerdo con sus ideas, eso es evidente, fuimos una oposición dura. Pero creo que yo no le había visto una afrenta a la institucionalidad tan fuerte como esta", añadió.

"Yo le puedo reconocer al presidente Boric que fue una persona respetuosa de la democracia y de las instituciones. Es cosa de ver, por ejemplo, cómo se produjo el cambio de mando, que fue impecable. El mismo presidente llamó al presidente Kast para felicitarlo. O sea, se comportó como una persona respetuosa de la institucionalidad", agregó.

Sin embargo, Ramírez expresó que "me cuesta pensar que el Presidente estaba en sus cabales y consciente de lo que estaba haciendo. No creo que haya tenido un giro tan brusco en cuatro meses. Por lo tanto, yo pienso que estaba curado".

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