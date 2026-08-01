Dos temblores se registran con minutos de diferencia en el norte del país: Revisa el epicentro y magnitud de los sismos

01 ag. 2026 - 08:09 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, dos temblores de magnitud 3.1 se registraron con tan solo minutos de diferencia en la misma región de la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del primer temblor ocurrido a las 07:46 horas se ubicó a 45 km al noreste de Calama, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 102 km.

En tanto, el segundo sismo, ocurrido a las 07:49 horas, tuvo su epicentro a 62 km al noroeste de Mina La Escondida, en la misma región de Antofagasta. Su profundidad fue de 83 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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