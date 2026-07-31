Fuerte temblor sacude a la región de Coquimbo
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este viernes se percibió un sismo de magnitud 5,0 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 13:47 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 72 kilómetros al noroeste de Tongoy, a 30 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.