Fuerte temblor sacude a la región de Coquimbo

31 jul. 2026 - 13:57 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este viernes se percibió un sismo de magnitud 5,0 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 13:47 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 72 kilómetros al noroeste de Tongoy, a 30 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.