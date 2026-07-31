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Fuerte temblor sacude a la región de Coquimbo

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este viernes se percibió un sismo de magnitud 5,0 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 13:47 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 72 kilómetros al noroeste de Tongoy, a 30 kilómetros de profundidad.

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Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

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