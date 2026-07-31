Lluvias sorprenden en Antofagasta y se esperan precipitaciones fuertes en Coquimbo: "Viene a complicar el panorama"

31 jul. 2026 - 08:01 hrs.

¿Qué pasó?

El nuevo sistema frontal está dejando un escenario poco habitual en el norte del país. Mientras las precipitaciones sorprendieron en Antofagasta, el sistema y se espera que llegue con mayor intensidad a la Región de Coquimbo, zona que ya se ha visto complicada por las lluvias anteriores.

“Estos sistemas nos han dejado sorpresas, en primer lugar, por las cantidades y segundo, por las zonas que están afectando”, señaló el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton.

Una lluvia poco habitual en Antofagasta

En sectores ubicados al norte de la ciudad ya se acumularon más de un milímetro. “ Usted dirá, pero un milímetro es poquito. Sin embargo, para Antofagasta es bastante esta precipitación”, aclaró el experto.

El meteorólogo señaló que las precipitaciones podrían continuar durante el día y acercarse a los dos milímetros, mientras el sistema sigue desplazándose. También anticipó que Copiapó podría recibir entre dos y cuatro milímetros, mientras más al norte los registros serían menores.

“Lo que hace este sistema frontal es aumentar el espesor nuboso por las condiciones de altura, y eso es difícil de estimar una cantidad para Antofagasta y lo mismo para Arica. Pero yo creo que va a continuar porque el sistema va a ir migrando hacia esa zona”, sostuvo.

Fuertes lluvias en Coquimbo

El escenario cambiará más al sur. En la comuna de Coquimbo las lluvias tendrán una intensidad considerablemente mayor que la observada en Antofagasta.

“La lluvia comienza a ser derechamente fuerte ya en la región de Coquimbo”, afirmó Leyton. El meteorólogo señaló que el episodio dejará alrededor de 20 milímetros en la zona y que, aunque ese monto puede considerarse una lluvia normal, para la región corresponderá a una precipitación moderada a fuerte.

Hasta 45 milímetros en Combarbalá

Dentro de la región, uno de los puntos que podría recibir las mayores cantidades será Combarbalá, donde se estiman hasta 45 milímetros durante esta jornada. En Illapel, en tanto, los registros podrían ubicarse entre 20 y 25 milímetros.

“En Combarbalá, uno de los lugares de más alto registro que ya es derechamente lluvia intensa, hasta 45 milímetros podían caer durante esta jornada. Es muy alto el registro y sabemos también que hay cierto grado de afectación o muchos grados de afectación, ahí lo sabrán en cada municipio, pero los ríos también tienen acumulada bastante agua”, detalló.

El aumento de las precipitaciones también podría traducirse en un rápido incremento de los caudales. “Esto va a hacer aumentar el caudal de los ríos rápidamente, particularmente en las cercanías de Combarbalá”, advirtió Leyton.

El meteorólogo recordó que la Región de Coquimbo ya ha enfrentado otros episodios de precipitaciones durante el último año y planteó que este nuevo evento se suma a ese escenario. Ya ha tenido afectación con los últimos temporales extremos, anormales, y esta es una lluvia que viene a complicar el panorama por la situación que requiere en cuanto a los efectos de los eventos anteriores”, concluyó.

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