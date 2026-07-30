Hasta 8 horas sin servicio: 9 comunas tienen cortes de luz programados para este viernes 31 de julio en la RM
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Enel Distribución informó que 9 comunas estarán con cortes de luz este viernes 31 de julio en la Región Metropolitana. Esto se debe a trabajos programados, los que se pueden extender por gran parte del día.
Según comunicó el organismo, se trata de sectores de La Granja, Estación Central y Vitacura, entre otras, las que verán interrumpido su servicio, por ejemplo, hasta ocho horas.
En caso de cualquier emergencia, Enel tiene a disposición sus canales oficiales para realizar consultas o reclamos a raíz de estos cortes.Ir a la siguiente nota
Las 9 comunas con cortes de luz este viernes 31 de julio en la RM
A continuación, te mostramos las 9 comunas con cortes de luz programados para este viernes 31 de julio en la Región Metropolitana:
La Granja (11:00 a 17:00 horas)
Macul (10:00 a 13:00 horas horas)
San Miguel (10:00 a 13:00 horas)
Peñalolén (10:00 a 16:00 horas)
La Reina (10:00 a 16:00 horas)
La Reina (10:30 a a 16:30 horas)
Estación Central (10:00 a 16:00 horas)
Estación Central (10:00 a 16:00 horas)
Lo Prado (10:00 a 16:00 horas)
Independencia (09:30 a 15:30 horas)
Vitacura (10:00 a 18:00 horas)
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