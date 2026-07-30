Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Hasta 8 horas sin servicio: 9 comunas tienen cortes de luz programados para este viernes 31 de julio en la RM

¿Qué pasó?

Enel Distribución informó que 9 comunas estarán con cortes de luz este viernes 31 de julio en la Región Metropolitana. Esto se debe a trabajos programados, los que se pueden extender por gran parte del día.

Según comunicó el organismo, se trata de sectores de La Granja, Estación Central y Vitacura, entre otras, las que verán interrumpido su servicio, por ejemplo, hasta ocho horas.

En caso de cualquier emergencia, Enel tiene a disposición sus canales oficiales para realizar consultas o reclamos a raíz de estos cortes.

Ir a la siguiente nota

Las 9 comunas con cortes de luz este viernes 31 de julio en la RM

A continuación, te mostramos las 9 comunas con cortes de luz programados para este viernes 31 de julio en la Región Metropolitana:

La Granja (11:00 a 17:00 horas)

Macul (10:00 a 13:00 horas horas)

San Miguel (10:00 a 13:00 horas)

Peñalolén (10:00 a 16:00 horas)

La Reina (10:00 a 16:00 horas)

La Reina (10:30 a a 16:30 horas)

Estación Central (10:00 a 16:00 horas)

Estación Central (10:00 a 16:00 horas)

Lo Prado (10:00 a 16:00 horas)

Independencia (09:30 a 15:30 horas)

Vitacura (10:00 a 18:00 horas)

Todo sobre Corte de luz

Leer más de

Notas relacionadas