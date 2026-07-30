Sigue EN VIVO El Juicio de los Ex Digital

30 jul. 2026 - 23:00 hrs.

Los seguidores de Volverías con tu ex? 2 tienen un nuevo espacio para seguir comentando todo lo que ocurre en el reality. El Juicio de los Ex regresa con un renovado formato digital que promete extender la conversación más allá de la casona.

A partir de esta semana, el programa se emite todos los jueves, inmediatamente después de cada capítulo de Volverías con tu ex? 2, para analizar en caliente los momentos más comentados del encierro.

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Michael Roldán conduce el espacio junto a integrantes del React: Danilo 21, Poli Flores y Eskarcita. Un panel de creadores de contenido se suma al debate para entregar sus reacciones y puntos de vista.

En cada episodio, el panel analiza los principales acontecimientos del reality, abordando los conflictos, romances, estrategias y decisiones que marcan la convivencia de los participantes, con comentarios sobre todo lo que ocurre dentro de la casona.

¿Dónde ver El Juicio de los Ex Digital?

El Juicio de los Ex Digital estará disponible todos los jueves, tras la emisión de Volverías con tu Ex? 2, de manera exclusiva a través del canal de YouTube Mega Oficial.

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